"Baba Vanga Japans" macht düstere Prophezeiung

Die japanische Wahrsagerin und Manga-Künstlerin Ryo Tatsuki, die häufig als "Baba Vanga Japans" bezeichnet wird, hat eine beunruhigende Prophezeiung für Juli 2025 veröffentlicht.

Laut ihren Aussagen droht ein gigantischer Tsunami, der durch einen unterseeischen Vulkanausbruch ausgelöst wird, große Teile Asiens zu treffen, berichtet "Daily Mail". Besonders betroffen seien demnach Taiwan, Indonesien und die Nördlichen Marianen-Inseln. Die Vision beschrieb ein "kochendes Meer" südlich von Japan sowie drachenartige Formen, die sie in ihren prophetischen Träumen sah – Bilder, die Beobachter mit Küstenregionen wie Hawaii in Verbindung bringen.

Tatsuki erlangte erstmals Bekanntheit durch ihr Buch "The Future I Saw" aus dem Jahr 1999, in dem sie eine Reihe von Ereignissen korrekt vorhersagte. Zu ihren bisher eingetretenen Prophezeiungen zählen unter anderem der Tod von Freddie Mercury (genau 15 Jahre nach dem von ihr geträumten Datum), der tödliche Unfall von Prinzessin Diana, das Erdbeben von Kobe im Jahr 1995, die Katastrophe in Fukushima 2011 sowie die Corona-Pandemie. Bereits 1995 träumte sie von einem alten Mann, der sie über "aufgerissene Erde" führte – kurz darauf ereignete sich das tödliche Kobe-Erdbeben, bei dem über 5.000 Menschen starben.

In ihrem Buch warnte sie auch vor einem "unbekannten Virus", das 2020 auftreten, im April seinen Höhepunkt erreichen und zehn Jahre später erneut auftauchen werde – ein Hinweis, der viele an die Covid-19-Pandemie erinnert.

Sorge ist nicht unbegründet

Obwohl ihre Vorhersagen keinen wissenschaftlichen Beweis haben, weisen Experten darauf hin, dass Japan aufgrund seiner geologischen Lage – insbesondere entlang des pazifischen Feuerrings und des Nankai-Grabens – besonders anfällig für Naturkatastrophen ist. Seismologen bestätigen, dass die von Tatsuki beschriebene Region aus geologischer Sicht nicht unrealistisch sei. Die Sorge ist nicht unbegründet: Erst kürzlich warnte auch die chinesische Botschaft in Japan vor einem möglichen Mega-Erdbeben.

Japans Regierung schätzt im Fall einer solchen Katastrophe einen wirtschaftlichen Schaden von über 1,8 Billionen Dollar. Die Wahrscheinlichkeit eines Großbebens in den nächsten 30 Jahren wurde kürzlich auf über 80 Prozent erhöht.

Aufgrund ihrer erstaunlich präzisen Vorhersagen wird Tatsuki mittlerweile mit Baba Vanga verglichen – der bulgarischen Seherin, die u.a. 9/11 und den Tod Dianas vorhergesagt haben soll.