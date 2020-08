Bär zerfleischt Frau – vor den Augen ihres Sohnes

Drama in Kanada: Stephanies Vater musste die Attacke am Telefon mit anhören.

Stephanie Blais wollte zusammen mit ihrem Ehemann Curtis und den beiden gemeinsamen Kindern Uma (2) Eli (9) Urlaub in der kanadischen Wildnis verbringen. Vor ihrer Hütte wurde die 44-Jährige dann aber plötzlich von einem Schwarzbären attackiert. Die zweifache Mutter wurde noch in ein Krankenhaus geflogen, erlag dort aber ihren Verletzungen.

Die tragische Attacke ereignete sich am Donnerstagabend am McKie Lake in der Provinz Saskatchewan. Wie die Polizei mitteilte, griff der Bär die 44-Jährige offenbar aus dem Nichts an, ohne zuvor provoziert worden zu sein. Besonders tragisch: Ihr 9-jähriger Sohn Eli musste die Attacke von drinnen mit ansehen.

Vater hörte den Angriff am Telefon

Stephanie telefonierte gerade mit ihrem Vater, als das Tier angriff. „Ich blieb noch einige Minuten in der Leitung - die Geräusche waren extrem verstörend. Kurz dachte ich an einen Angriff, aber so etwas kommt eigentlich nur sehr selten vor“, schildert dieser dem Sender 650CKOM die dramatischen Sekunden.