Baum stürzt auf Spielplatz: Mutter & Kind verletzt

Beide kamen schwer verletzt ins Krankenhaus.

Augsburg. Am Samstagvormittag gegen 10.45 Uhr stürzte in Augsburg ein Baum auf einen Spielplatz und begrub eine Mutter und ihr Kind darunter. Die beiden wurden unter dem Stamm eingeklemmt und wurden schwer verletzt. Das zweijährige Kind schwebt in Lebensgefahr. Noch bevor die Berufsfeuerwehr am Unfallort eintraf, befreite der Mitarbeiter einer nahegelegenen Firma die beiden mithilfe eines Teleskopladers.

Die Mutter und ihr Kind wurden sofort von Notarzt, Rettungsdienst und der Berufsfeuerwehr Augsburg versorgt. Beide wurden ins Krankenhaus eingeliefert.

Durchmesser von 80 Zentimetern

Der mächtige Ahornbaum, mit einem Durchmesser von 80 Zentimetern, krachte mitten auf den Spielplatz, auf dem Mutter mit ihren beiden Kindern spielte. Ein Kind blieb offenbar körperlich unversehrt – es wurde später von einem Kriseninterventionsteam betreut.

Noch ist unklar, warum der Baum einstürzte.