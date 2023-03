Nach Chiropraktiker-Behandlung: 29-Jährige gelähmt

Eigentlich wollte die 29-jährige Caitlin Jensen nur etwas gegen ihre Rückenschmerzen tun. Doch die Behandlung eines Chiropraktikers änderte das Leben der jungen Amerikanerin für immer.

Chiropraktik ist grundsätzlich eine sehr umstrittene Behandlungsart, bei welcher vor allem Wirbelsäulen- und Skelettsystem-Symptome mit speziellen Handgriffen therapiert werden.

Doch für Caitlin, welche laut ihrer Familie motiviert war, den klassischen „amerikanischen Traum“ zu leben, entwickelte sich die Behandlung zu einem schrecklichen Schicksal. Denn während der Therapie erlitt die 29-Jährige am16. Juni 2022 einen Schlaganfall und infolgedessen einen Herzinfarkt.

Noch am selben Tag wurde Caitlin noch mit einem Rettungswagen in das Memorial Hospital in Savannah (Bundesstaat Georgia) gefahren. Eine Not-OP konnte der studierenden Biochemikerin das Leben retten.

Kommunikation über Sprachcomputer

Doch ihre Situation: Bis heute ist die 29-Jährige gelähmt. Ihre Familie gibt an, Caitlin konnte sich zu Beginn lediglich mit Blinzeln verständigen oder Daumen heben oder senken. Mittlerweile kommuniziert sie über einen Sprachcomputer.

Zahlreiche Spenden für Caitlin

Auf der Spendenplattform „Gofundme“ veröffentlicht Caitlins Familie die tragische Geschichte. Dort schreiben sie, wie die "Bild" zitiert: "Als College-Studentin mit einer sehr einfachen Krankenversicherung wird es viel Geld brauchen, um den Weg der Genesung einzuschlagen.“

Umgerechnet konnten bislang ca. 155.000 Euro eingesammelt werden.

Aber nicht nur das: Wie ihre Familie berichtet, hätte „Gott seine Engel in Form eines herzensguten Paares“ geschickt. Dieses Paar soll sich angeboten haben, das Haus für die Patientin zu kaufen.

Dieses wurde barrierefrei umgebaut, wobei bei der Renovierung zahlreiche, helfende Hände mithalfen. So sollen Bekannte sowohl rollstuhlgerechte Dusche, als auch Tapeten und Farben zum Streichen gespendet haben.

Mithilfe ihres Sprachcomputers erklärt die 29-Jährige: „Ich bin einfach nur glücklich, am Leben zu sein.“