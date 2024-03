BBC-Moderator bricht beim Joggen zusammen – tot

Große Trauer um Nik Sheridan: Der beliebte BBC-Moderator ist am Mittwoch im Alter von nur 32 Jahren gestorben. Der gebürtige Ire war vor 10 Tagen beim Joggen plötzlich zusammengebrochen.

Sheridan kollabierte offenbar nach einem geplatzten Hirn-Aneurysma und wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht. Dort setzen ihn die Ärzte in ein künstliches Koma, konnten das Leben des Moderators aber nicht mehr retten.

Gary Smith, Nachrichtenchef von BBC Schottland, trauert um den Kollegen. „Nick war ein wundervoller Kollege. Er war ein äußerst talentierter Journalist, Moderator und Autor und einer dieser seltenen Menschen, die das Leben aller um sie herum erhellen.“

"Nick has been a wonderful colleague. He was a hugely talented journalist, presenter and author – and one of those rare people who light up the lives of everyone around them."



