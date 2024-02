Beängstigend: Putin hat seine Atomstreitkräfte modernisiert

Zwei Jahre tobt nun schon Putins Krieg gegen die Ukraine. Jetzt rüstet er weiter auf.

Russland hat die Modernisierung seiner Atomstreitkräfte Präsident Wladimir Putin zufolge zu 95 Prozent abgeschlossen. So habe etwa die Luftwaffe gerade vier neue Überschallbomber erhalten, die mit Atomwaffen bestückt werden könnten, sagte Putin am Freitag in einer aufgezeichneten Rede anlässlich des jährlichen Tags der Verteidiger des Vaterlandes zu Ehren der Armee.

Zu Wasser, Land & in der Luft

Die strategischen Atomwaffenfähigkeiten zu Lande, zu Wasser und in der Luft seien auf dem neuesten Stand und würden ständig modernisiert. "Unter Einbeziehung unserer realen Kampferfahrungen werden wir die Streitkräfte weiterhin auf jede erdenkliche Art und Weise stärken, einschließlich laufender Umrüstungs- und Modernisierungsmaßnahmen." Zugleiche würdigte er die Soldaten, die in der Ukraine in der "militärischen Spezialoperation" im Einsatz sind, als Helden, die für "Wahrheit und Gerechtigkeit" kämpften.