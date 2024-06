Bei Wahlkampf attackiert: CDU-Politiker verletzt

Der deutsche CDU-Politiker Roderich Kiesewetter (60) ist am Samstag in Aalen (Baden-Württemberg) bei einer Wahlkampfveranstaltung von einem Mann attackiert und leicht verletzt.

Wie die "Schwäbische Post" berichtet, kam es am Samstag zu unschönen Szenen in Aalen. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter wurde an einem Wahlkampfstand von einem Mann angegangen und leicht verletzt. Die Polizei bestätigt einen entsprechenden Vorfall.

Beim Täter soll es sich um einen Wahlkämpfer einen Wahlkämpfer der Liste "Die Herzschrittmacher" handeln, die ebenfalls für das EU-Parlament kandidiert. „Plötzlich, ich stand keine fünf Minuten da, schoss er von der Seite an, schrie mich an und beschimpfte mich als Kriegstreiber. Und wenn ich Mut hätte, würde ich mit ihm um die Ecke gehen“, schildert Kiesewetter selbst den Vorfall gegenüber „schwaebische.de“.

Kiesewetter wird regelmäßig von Russland-Unterstützern als "Kriegstreiber" bezeichnet, weil er sich für mehr Waffen für die Ukraine einsetzt, damit sich diese gegen die Invasion Russlands verteidigen kann.

Kiesewetter erzählte weiter: „Dann kam er zurück, schubste mich und riss im Weggehen das Zelt mit, unter dem wir standen“. Er haben nicht gewusst, wer der Täter war "und dachte mir, dass ich eine Aufnahme bräuchte und bin ihm mit dem Handy hinterher gegangen. Dann rannte er auf mich zu, schlug auf mich ein und schubste mich in eine Pflanze vor dem Café Luther“. Das Café gehört übrigens dem Wahlkämpfer der "Herzschrittmacher". Das Video, das Kiesewetter anfertigte, stellte er unmittelbar der Polizei zur Auswertung zur Verfügung. Kiesewetter erlitt Hautabschürfungen und blutete. Von einer Anzeige würde er absehen, sollte sich der Angreifer bei ihm entschuldigen, so Kiesewetter.