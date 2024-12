Bei Wander-Unfall: Mango-Gründer tödlich verunglückt

Isak Andic, der Gründer der spanischen Modekette Mango, ist im Alter von 71 Jahren tödlich verunglückt.

Wie das Unternehmen mitteilte, ereignete sich der Unfall am Samstag, Details zu den genauen Umständen wurden zunächst nicht veröffentlicht.

Absturz bei Wanderung

Spanischen Medienberichten zufolge stürzte Andic bei einer Wanderung in der Nähe von Collbató, unweit von Barcelona, rund 150 Meter in die Tiefe. Der Unternehmer war am Morgen mit Familienmitgliedern zu den Salpeterhöhlen aufgebrochen, als er ausrutschte. Seine Frau und sein Sohn verständigten sofort den Notruf, doch die Rettungskräfte konnten Stunden später nur noch seinen leblosen Körper bergen.

Sein Sohn schilderte den Behörden den tragischen Vorfall: Er sei etwas weiter vorausgelaufen, als er plötzlich das Geräusch von fallenden Steinen und Sand wahrnahm. Als er sich umdrehte, habe er gesehen, wie sein Vater ins Leere stürzte. Trotz seiner Versuche konnte er den Absturz nicht verhindern, berichtete die spanische Zeitung La Vanguardia.

Mango – Ein Modeimperium

Isak Andic war einer der einflussreichsten Unternehmer in der europäischen Modebranche. Mango, mit Sitz in Barcelona, zählt heute zu den größten Bekleidungsunternehmen Europas. Laut Unternehmensangaben verfügt die Marke weltweit über fast 2800 Filialen und beschäftigt rund 15.500 Mitarbeiter.

Der Grundstein für das Modeimperium wurde 1984 gelegt, als Andic zusammen mit seinem älteren Bruder Nahman das erste Geschäft in Barcelona eröffnete. Die Familie Andic stammt ursprünglich aus der Türkei.