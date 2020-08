Beliebtes Löwen-Pärchen gemeinsam eingeschläfert

Hubert und Kalisa galten als unzertrennlich. Nun wurden beide gemeinsam eingeschläfert.

Seit Jahren waren Hubert und Kalisa die absoluten Stars des Los Angeles Zoo. Das Löwen-Pärchen galt als unzertrennlich und besonders zutraulich. Nun müssen beide Löwen im Alter von 21 Jahren sterben – sie werden eingeschläfert.

„Mit schwerem Herzen müssen wir den Verlust unserer beiden Löwen Hubert und Kalisa bekanntgeben“, bedauert der Zoo die Entscheidung in einer Presseaussendung. Hubert und Kalisa sind ein symbolischer Teil der Los Angeles Zoo-Erfahrung, unsere Belegschaft und Gäste waren ergriffen von ihrer loyalen Partnerschaft“. Es sei eine „schwere Entscheidung“ gewesen, so der Zoo weiter. Die Gesundheit der beiden Löwen verschlechterte sich aber zunehmend, ihre Lebensqualität nahm rapide ab.

Kalisa und Hubert kamen beide 1998 zur Welt und lernten sich später im Woodland Park Zoo in Seattle kennen. 2014 zogen das Paar dann nach in den Zoo in Los Angeles um. Trotz ihrer jahrelangen Partnerschaft bekamen Hubert und Kalisa keine Kinder.