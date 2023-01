Benedikt XVI.: Das waren seine letzten Worte

Der Leichnam Benedikts wird am Montag früh im Petersdom in Rom aufgebahrt. Ab 9.00 Uhr können Menschen Abschied von dem in Bayern geborenen Pontifex nehmen.

Vatikanstadt. Nach dem Tod des emeritierten Papstes Benedikt XVI. gibt es weitere Details über seine letzten Worte auf dem Sterbebett. Vatikan-Sprecher Matteo Bruni erklärte gegenüber Journalisten, dass diese von dem Krankenpfleger, der über Joseph Ratzinger wachte, vernommen worden seien. "Herr, ich liebe dich", waren demnach die letzten Worte, die Benedikt XVI. in der Nacht vor seinem Tod am Samstag auf Italienisch sprach.

Kleine Gruppen von Kardinälen, Nonnen, Seminaristen und Familien besuchten am Sonntag das Kloster Mater Ecclesiae, in dem sich Benedikts Sarg befindet. Der Verstorbene liegt auf einem mit Stoff bedeckten Katafalk. Er trägt ein rotes liturgisches Gewand und eine Bischofsmitra, ein Rosenkranz und ein Kreuz sind in seinen Händen, wie vatikanische Medien berichteten. An seinen Füßen trägt er ein Paar schwarze Schuhe, nicht die roten, die er als amtierender Papst trug, aber auch nicht die bequemen Sandalen, die er als emeritierter Pontifex getragen hat. Das Zimmer ist mit Christbaum, Krippe und Blumenvasen geschmückt.

Emeritierter Papst wird im Petersdom aufgebahrt

Der Leichnam Benedikts wird am Montag früh im Petersdom in Rom aufgebahrt. Ab 9.00 Uhr können Menschen Abschied von dem in Bayern geborenen Pontifex nehmen. Für Donnerstag sind der Trauergottesdienst auf dem Petersplatz und anschließend die Beisetzung im Petersdom geplant. Joseph Ratzinger starb am Samstag im Vatikan im Alter von 95 Jahren.

Benedikt XVI. war von 2005 bis 2013 Oberhaupt der katholischen Kirche, ehe er mit seinem Rücktritt für eine Sensation sorgte. Danach lebte er im Kloster Mater Ecclesiae in den Vatikanischen Gärten, in dessen Kapelle er am Sonntag aufgebahrt lag.

Der Trauergottesdienst für Benedikt findet am 5. Jänner auf dem Petersplatz statt und wird vom amtierenden Papst Franziskus geleitet - ein in der Geschichte der Katholischen Kirche beispielloser Vorgang, der durch den Rücktritt Benedikts zustande kam.