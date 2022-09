Bergsteiger-Ikone tot im Himalaya gefunden

Hilaree Nelson stürzte am Montag in Gletscherspalte

Die erfahrene US-Skifahrerin Hilaree Nelson ist tot im Himalaya gefunden worden. Ihr Leichnam sei bei einer Hubschraubersuche am Mittwoch entdeckt worden und wird nun in die Hauptstadt Kathmandu für eine Obduktion geflogen, wie ein Sprecher des nepalesischen Tourismusministeriums mitteilte. Nelson wurde seit Montag vermisst, nachdem sie nach dem Erreichen des Gipfels des Mount Manaslu im Himalaya in eine Gletscherspalte gestürzt war.

Die Rettungsarbeiten auf dem achthöchsten Berg der Welt wurden von schlechtem Wetter behindert. Bei dem Unfall auf dem Achttausender war die 49-Jährige Skifahrerin mit ihrem Partner unterwegs gewesen. Nelson hat einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde dafür, dass sie als erste Frau die Gipfel der zwei Achttausender Mount Everest und Mount Lhotse in weniger als 24 Stunden erreichte.