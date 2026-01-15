Bewaffnete Räuber erbeuten Pokémon-Karten in New York

Insgesamt Sammelkarten im Wert von 100.000 Dollar mitgenommen

Bewaffnete Räuber haben bei einem Überfall auf ein Geschäft in New York Pokémon-Sammelkarten im Wert von 100.000 Dollar (rund 86.000 Euro) erbeutet. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, betraten drei mit einer Schusswaffe bewaffnete Männer am Vorabend ein Spezialgeschäft in Manhattan und bedrohten die Mitarbeiter und Kunden. Sie erbeuteten demnach Ware, Bargeld und ein Handy, bevor sie entkommen konnten.

Einzelne bei dem Raubüberfall erbeutete Sammelkarten hatten laut US-Medienberichten einen Wert von bis zu umgerechnet rund 5.000 Euro. Erst vor wenigen Tagen waren bei einem Raubüberfall im US-Staat Kalifornien Pokémon-Karten im Wert von 300.000 Dollar erbeutet worden.

Sammelkarten bringen riesige Umsätze

Pokémon-Sammelkarten sind sowohl bei Kindern als auch bei eingefleischten erwachsenen Fans beliebt und bringen dem Hersteller riesige Umsätze. Die Pokémon-Figuren, tierähnliche Monster, gibt es in Trickfilmserien, Onlinespielen und Filmen, zudem zieren sie zahllose Merchandisingprodukte von der Brotdose bis zum Kuscheltier.

Während des Überfalls in Manhattan hatten sich mehrere Fans zu einem Sammler-Treffen in dem Laden aufgehalten. "Dies sollte ein sicheres Hobby für alle sein", klagten die Ladenbetreiber im Onlinedienst Instagram. "Pappe kann ersetzt werden, aber niemand sollte so etwas durchmachen müssen."