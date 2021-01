51-Jährige intonierte "This Land Is Your Land" und "America the Beautiful" und hatte eine emotionale Nachricht an Millionen von Amerikanern.

Die Sängerin Jennifer Lopez (51) ist bei der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Joe Biden aufgetreten. In einem weißen Hosenanzug mit Rüschen, bodenlangem weißen Mantel und Perlenschmuck sang die US-Musikerin am Mittwoch vor dem Kapitol die Lieder "This Land Is Your Land" und "America the Beautiful".



Zwischendrin rief Lopez, deren Eltern aus Puerto Rico stammen, den Zuhörern auf Spanisch einen Teil des Treue-Gelöbnisses der USA zu: "Eine Nation unter Gott, mit Freiheit und Gerechtigkeit für jeden." Ein Statement, das viele Menschen in den USA berührte. In den Sozialen Netzwerken wurden auch Videos geteilt, in denen die Menschen zu Tränen gerührt waren. Während der Amtszeit von Donald Trump gerieten Menschen mit lateinamerikanischen Migrationshintergrund immer wieder ins Visier der Regierung. Trump ging gezielt gegen Einwanderer vor. Die Nachricht von Lopez war klar: auch wir gehören zu Amerika. Auch wir sind ein Teil der USA.

Nach ihrem wenige Minuten langen Auftritt warf Lopez Luftküsschen ins Publikum und wechselte kurz einige Worte mit der neuen Vizepräsidentin Kamala Harris und anderen Anwesenden.

So proud of @JLo!!! This is a historic moment and she’s part of it and performed so beautifully! ❤️???????? pic.twitter.com/eEcWxeRqqR — Jennifer Lopez Fans (@BBjlo) January 20, 2021

"Vorgruppe für obersten Richter"

"Das ist die erste Amtseinführung in der Geschichte, in der J. Lo die Vorgruppe für den obersten Richter ist", witzelte danach die US-Senatorin Amy Klobuchar, die durch die Zeremonie führte. Auf Jennifer "J. Lo" Lopez folgte die Vereidigung des neuen Präsidenten Biden durch John Roberts, dem obersten Richter am US-Surpreme Court.



Zuvor hatte bei der Veranstaltung bereits die Sängerin Lady Gaga (34) die Nationalhymne der Vereinigten Staaten gesungen - in einem überdimensionalen roten Rock, schwarzen Handschuhen, goldenem Mikrofon, einer Flechtfrisur und einer goldenen Friedenstaube mit Zweig im Schnabel auf ihrem langärmeligen schwarzen Oberteil.