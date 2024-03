Biden macht sich über Trumps Alter lustig

"Ein Kandidat ist zu alt und geistig ungeeignet, um Präsident zu sein. Der andere bin ich."

US-Präsident Joe Biden, der im November im Amt bestätigt werden will, macht sich lustig über Sorgen wegen seines hohen Alters und gelegentlicher Aussetzer bei öffentlichen Auftritten. "Ein Kandidat ist zu alt und geistig ungeeignet, um Präsident zu sein. Der andere bin ich", sagte der 81-Jährige scherzend mit Blick auf seinen 77 Jahre alten Konkurrenten Donald Trump beim traditionellen Gridiron Club Dinner am Samstagabend vor über 650 Gästen in Washington.

Im Februar etwa hatte Biden den ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi mit dem mexikanischen Staatsoberhaupt verwechselt. Der Sonderermittler Robert Hur, der sich mit Vorwürfen gegen Biden wegen veruntreuter geheimer Unterlagen aus seiner Zeit als Vizepräsident befasste, bezeichnete den demokratischen Präsidentschaftsbewerber als wohlmeinenden, älteren Herrn mit schlechtem Gedächtnis. Auch Trump, dessen Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten der Republikaner so gut wie sicher ist, ist wiederholt wegen Verwechselungen und kruder Behauptungen aufgefallen.