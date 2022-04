Erneut sorgt ein Video mit US-Präsident Biden für Lacher im Netz. Ein Osterhase hielt den 79-Jährigen offenbar davon ab, ohne Script über Außenpolitik zu reden.

Am Rande einer Veranstaltung, dem traditionellen Eiersuchen am Rasen des Weißen Hauses, wollte sich Biden den Fragen von Reportern stellen. In einem Gespräch soll es um Afghanistan gegangen sein. Doch dass der US-Präsident ohne Script über Außenpolitik spricht, soll wohl vermieden werden, denn eine Person in einem Osterhasenkostüm unterbrach ihn plötzlich.

In einem Video des Journalisten Thomas C. Dillon, ist zu sehen, wie der Hase Biden zuerst begeistert zuwinkt und ihn dann wegführt. Der 79-Jähriger scheint sichtlich überrascht und geht dann verwirrt weg.

Why is the Easter Bunny directing the President of the United States ???????????????????????????????? pic.twitter.com/9bgXQJ6EXW — Abigail Marone ???????? (@abigailmarone) April 18, 2022

Joe Biden quickly interrupted by the Easter Bunny after he starts to comment on #Afghanistan and #Pakistan at the White House #EasterEggRoll ???? pic.twitter.com/xLkuyyudDj — Thomas C. Dillon (@craigtdillon) April 18, 2022

Die Identität der Person im Hasen-Kostüm ist nicht klar. Allerdings wird gemunkelt, dass unter dem Kostüm Meghan Hays, die Pressesprecherin des Weißen Hauses, gesteckt haben soll.

Handshake-Fauxpas

Erst vor weniger Tagen sorgte Biden für Aufsehen. Ein Video, dass den US-Präsidenten zeigt, wie er sich nach eine Rede nach rechts dreht und seine Hand zum Handshake ausstreckt, obwohl er allein auf der Bühne stand, ging auf den sozialen Medien viral und wurde tausendfach geteilt.