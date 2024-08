Biden warnt vor Trumps Reaktion bei Wahlniederlage

"Er meint es ernst mit all dem Gerede über ein Blutbad, wenn sie verlieren"

US-Präsident Joe Biden äußert sich besorgt über die möglichen Folgen einer Niederlage Donald Trumps bei den Präsidentschaftswahlen im November. "Wenn Trump verliert, bin ich überhaupt nicht zuversichtlich", sagte Biden am Dienstag dem Sender CBS auf die Frage, ob er an eine friedliche Akzeptanz des Wahlergebnisses durch Trump glaube. "Er meint, was er sagt. Wir nehmen ihn nicht ernst. Aber er meint es ernst mit all dem Gerede über ein Blutbad, wenn sie verlieren."

"Blutbad"

Der Präsident bezog sich damit auf eine umstrittene Äußerung Trumps bei einer Wahlkampfveranstaltung im März, bei der er vor einem "Blutbad" gewarnt hatte, sollte er die Wahl nicht gewinnen. Trump erklärte später, er habe sich damit auf die US-Autoindustrie bezogen.

Trump, der die Präsidentschaftswahl 2020 gegen Biden verlor, behauptet weiterhin fälschlicherweise, die damalige Wahl gewonnen zu haben. Er sieht sich mit Anklagen wegen versuchter illegaler Wahlbeeinflussung in Washington D.C. und Georgia konfrontiert. Nachdem Biden im vergangenen Monat überraschend aus dem Wahlkampf ausgeschieden war, tritt nun seine Vizepräsidentin Kamala Harris als demokratische Kandidatin gegen Trump an.