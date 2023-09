Biden weist Aktivist zurecht: "Shush up"

"Wenn Sie den Mund halten, werde ich mich gleich danach mit Ihnen treffen", sagte Biden am Donnerstag in Tempe im US-Bundesstaat Arizona. Biden erinnerte dort an den 2018 gestorbenen Senator John McCain, als er von Rufen aus dem Publikum unterbrochen wurde. Der Zwischenrufer fragte den Demokraten, warum dieser noch keinen Klimanotstand ausgerufen habe.

Hunderte Menschen in Arizona seien bereits gestorben. "Demokratie ist niemals einfach", reagierte Biden auf den Vorfall. Das habe sich gerade gezeigt. Es war zunächst offen, ob und wann Biden mit dem Aktivisten zusammenkommt.

