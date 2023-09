Hund von US-Präsident Biden attackiert erneut Mitarbeiter

Commander, der zweijährige deutsche Schäferhund der Familie Biden, hat einen weiteren Secret Service Agenten gebissen.

Der Angriff ereignete sich am Montagabend, und der Beamte wurde noch am Tatort behandelt, teilte der Secret Service am Dienstag in einer Erklärung mit. Dies ist das 11. Mal, dass der Hund einen Wachmann im Weißen Haus oder im Haus der Familie Biden gebissen hat.

Ferkel entkommt sicherem tot: Lebt jetzt in Hunde-Rudel

Hund biss zu

Der Pressesprecher des Weißen Hauses hat die Angriffe auf den Stress des Lebens im Weißen Haus zurückgeführt. "Wie Sie alle wissen, kann der Komplex des Weißen Hauses einzigartig und sehr stressig sein. Ich bin sicher, dass Sie das alle verstehen können", sagte sie im Juli. "Es ist einzigartig und für uns alle sehr stressig. Sie können sich also vorstellen, wie es für ein Familientier oder allgemeiner für Haustiere ist".

Commander ist der jüngere der beiden Deutschen Schäferhunde der Familie Biden. Die anderen Beißvorfälle ereigneten sich im Haus des Präsidenten und der First Lady in Delaware. "Gestern gegen 20 Uhr kam ein Polizeibeamter der Uniformierten Abteilung des Secret Service in Kontakt mit einem Haustier der First Family und wurde gebissen", sagte Secret Service-Sprecher Anthony Guglielmi.