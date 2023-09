So rührend trauert seine Familie um 'Dumbeldore'

Gambon verließ die Schule im Alter von 15 Jahren und erhielt, anders als viele seiner Altersgenossen, keine formale Ausbildung an einer Schauspielschule, sondern sammelte Erfahrungen durch Auftritte in Amateurproduktionen.

Sir Michael Gambon, dessen Schauspielkarriere ihn von Laurence Oliviers aufstrebendem Nationaltheater bis hin zu Rollen in den Harry-Potter-Filmen führte, ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Gambon verkörperte in den Harry-Potter-Filmen die Rolle des Dumbledores.

Pressesprecherin verkündet das Ableben

In einer von seiner Pressesprecherin Clair Dobbs herausgegebenen Erklärung im Namen seiner Frau Lady Gambon und seines Sohnes Fergus heißt es: "Wir sind am Boden zerstört, den Verlust von Sir Michael Gambon bekannt zu geben. Der geliebte Ehemann und Vater starb friedlich im Krankenhaus im Beisein seiner Frau Anne und seines Sohnes Fergus an den Folgen einer Lungenentzündung. Michael wurde 82 Jahre alt. Wir bitten Sie, unsere Privatsphäre in dieser schmerzlichen Zeit zu respektieren und danken Ihnen für Ihre Nachrichten der Unterstützung und Liebe", so die Familie in einem Statement.

Gambon verließ die Schule im Alter von 15 Jahren und erhielt, anders als viele seiner Altersgenossen, keine formale Ausbildung an einer Schauspielschule, sondern sammelte Erfahrungen durch Auftritte in Amateurproduktionen. Er wurde 1940 in Dublin geboren. Er begann, im Amateurtheater als Kulissenbauer zu arbeiten, landete dann aber auf der Bühne in kleinen Rollen am Unity Theatre und am Tower Theatre in London. Nun ist der charismatische Schauspieler im Alter von 82 Jahren verstorben. Seine Fans trauern.