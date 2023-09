Sir Michael begann seine Schauspielkarriere vor mehr als 60 Jahren und war neben Laurence Olivier eines der Gründungsmitglieder des Royal National Theatre.

Der Schauspieler Sir Michael Gambon ist im Alter von 82 Jahren friedlich im Krankenhaus gestorben, wie seine Familie mitteilte. Er ist vor allem für seine Rolle des Hogwarts-Schulleiters Dumbledore in mehreren Harry-Potter-Filmen bekannt.

Tiefe Trauer

Sir Michael begann seine Schauspielkarriere vor mehr als 60 Jahren und war neben Laurence Olivier eines der Gründungsmitglieder des Royal National Theatre. Außerdem spielte er den französischen Detektiv Jules Maigret in der Serie Maigret und die Hauptrolle in der Serie The Singing Detective.

In einer im Namen von Lady Gambon und Sohn Fergus Gambon veröffentlichten Erklärung heißt es: "Wir sind erschüttert, den Verlust von Sir Michael Gambon bekannt zu geben. Der geliebte Ehemann und Vater ist nach einer Lungenentzündung friedlich im Krankenhaus gestorben, mit seiner Frau Anne und seinem Sohn Fergus an seinem Bett."

Neben diversen Serien war der Schuaspieler auch in "The Book of Eli", "The Kings Speech", "The Kingsman" zu sehen. seine letzte große Rolle hatte der Ire 2018, als er beim neuesten Johnny English Film eine Rolle hatte.