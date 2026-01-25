Blitzeinschlag bei Bolsonaro-Demo in Brasilien

Bei einem Blitzeinschlag bei einer Kundgebung von Anhängern des früheren brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro sind mindestens 30 Menschen verletzt worden, acht von ihnen schwer.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntag in der Hauptstadt Brasília, wie die Feuerwehr mitteilte. Dort hatten sich bei starkem Regen tausende Anhänger des inhaftierten ultrarechten Ex-Staatschefs Bolsonaro versammelt, der wegen eines Putschversuchs zu 27 Jahren Gefängnis verurteilt worden war.

Die Feuerwehr kümmerte sich nach dem Blitzeinschlag nach eigenen Angaben um 72 Menschen, von denen 30 in Krankenhäuser eingeliefert wurden. Acht Menschen erlitten schwere Verletzungen.

Bolsonaro war im vergangenen September schuldig gesprochen worden, seine Anhänger zur Erstürmung des Obersten Gerichts, des Präsidentenpalastes und des Kongresses in Brasília am 8. Jänner 2023 angestiftet zu haben. Er soll damals einen versuchten Putsch organisiert haben, um seine Wahlniederlage gegen seinen linksgerichteten Nachfolger Luiz Inácio Lula da Silva zu kippen.

Bolsonaro wurde zu 27 Jahren Gefängnis verurteilt. Der Rechtsaußen-Politiker hatte das größte lateinamerikanische Land von Anfang 2019 bis Ende 2022 regiert.