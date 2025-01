Boeing sackt 300 Meter ab: 38 Verletzte

Die Passagiere gerieten in Panik, der Dreamliner musste notlanden.

Horror an Bord einer Boeing 787-8 Dreamliner. Flug UA613 der United Airlines war gerade auf dem Weg von Lagos (Nigeria) nach Washington D.C., als es in der Nacht auf Samstag zu einer „unerwarteten Bewegung“ kam. Bei den Horror-Turbulenzen wurden mindestens 38 Personen verletzt – viele davon schwer.

© X ×

Wie Flugdaten von FlightRadar24 zeigen, sackte die Passagiermaschine 93 Minuten nach dem Start plötzlich um 300 Meter ab. Passagiere berichten später von einem heftigen Stoß und drei abrupten Sinkflügen.

On January 23, #UnitedAirlines B787-8 (N27903) flight #UA613 from #Lagos to #Washington (IAD) was flying at 36,000ft over Cote d'Ivoire when the aircraft suddenly lost altitude, resulting in 6 people, 4 passengers & 2 crew members, sustaining serious injuries.



???? © @Blueprint_ng pic.twitter.com/n5SlU6YoYC — FlightMode (@FlightModeblog) January 25, 2025

Zu diesem Zeitpunkt hatte die Crew gerade das Essen serviert. Fotos und Videos in den sozialen Medien zeigen, wie Essen und Trinken durch die Kabine flog. Im Hintergrund hört man panische Schreie der Passagiere.

Here we go again Boeing..



“A United Airlines airplane from Lagos Airport , Nigeria, to Washington Dulles International Airport in Virginia was forced to make an emergency return to Lagos on Thursday due to an unexpected in-flight movement that caused many injuries.



UA613,… pic.twitter.com/GsV7JCRabs — MAGA-CessPool ???????? (@DiegoCessPool) January 26, 2025

Der Pilot sendete schließlich ein Notsignal ab und kehrte zum Flughafen in Lagos zurück. „Unser Flug von Lagos, Nigeria nach Washington D.C. kehrte nach einem technischen Problem und einer unerwarteten Flugzeugbewegung nach Lagos zurück. Wir arbeiten mit den Luftfahrtbehörden in den USA und Nigeria zusammen, um die Ursache herauszufinden“, so ein Sprecher von United Airlines.

© X ×

Brisant: Dasselbe Flugzeug (Kennung N27903) musste bereits zwei Tage zuvor wegen technischer Probleme nach Accra in Ghana umgeleitet werden.