Bombenalarm in Lyon: Frau droht, sich selbst in die Luft zu sprengen

Aufregung am Bahnhof in Lyon: Eine Frau rief ''Allahu Akbar'' und drohte, sich in die Luft zu sprengen.

Frankreich. Am Donnerstagnachmittag, um etwa 14.30 Uhr, gab es am Bahnhof Part-Dieu in Lyon Bombenalarm. Eine Frau, die mehrere Taschen trug, rief – laut mehreren Medienberichten – "Allahu Akbar" und drohte ihre Taschen in die Luft zu sprengen. Die Station wurde evakuiert und die Frau isoliert und kontrolliert, ob sie tatsächlich in Besitz von Sprengstoff ist.

???? Une opération de police est actuellement en cours à la gare @LyonPartDieu, avec un périmètre de sécurité.

???? ÉVITEZ LE SECTEUR

???? TRAFFIC @TCL_SYTRAL INTERROMPU

???? NE GÊNEZ PAS L'INTERVENTION DES FORCES DE SÉCURITÉ ????????‍♂️ pic.twitter.com/Yn2N0WOVU0 October 22, 2020

Eine schwer bewaffnete Spezialeinheit und der Minenräumdienst waren am Bahnhof im Einsatz. Der Bahnverkehr wurde in der gesamten Region gestoppt.

BREAKING - A woman in a Nihab carrying several bags threatened to explode them and shouted "Allah Akbar" at the Part-Dieu station in the city of Lyon. The station was immediately evacuated and a security perimeter set up.pic.twitter.com/Ax1wFyYxZS — Disclose.tv ???? (@disclosetv) October 22, 2020

⚡URGENT - #Lyon : Une femme porteuse de plusieurs sacs aurait menacé de les faire exploser et aurait crié « Allah Akbar » en Gare de la Part-Dieu. La gare a aussitôt été évacuée et un périmètre de sécurité mis en place. #terrorisme #terrorism #terror #Islamisme #AllahAkbar pic.twitter.com/jEH4uawKPE — FranceNews24 (@FranceNews24) October 22, 2020

Nach dem islamistischen Attentat auf einen Lehrer nahe Paris, ist die Situation in Frankreich angespannt. Der 47-jährige Geschichtslehrer war am Freitag in der Nähe seiner Schule in Conflans-Sainte-Honorine bei Paris von dem 18-jährigen Täter enthauptet worden. Er hatte mit seinen Schülern das Thema Meinungsfreiheit im Unterricht behandelt und dabei Mohammed-Karikaturen verwendet. Solche Karikaturen, die in der Satirezeitung "Charlie Hebdo" abgedruckt wurden, auf die 2015 ein Anschlag mit zwölf Toten verübt worden war, ziehen seit Jahren den Hass von Islamisten auf sich. Frankreich wird seit Jahren von islamistischen Anschlägen erschüttert - dabei starben mehr als 250 Menschen.