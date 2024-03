Box-Champion auf offener Straße hingerichtet

Vor einem Café in Bielefeld fielen 10 Schüsse - die Täter sind auf der Flucht.

Ein 38 Jahre alter Mann ist am Samstagabend in Bielefeld durch Schüsse getötet worden. Das Opfer sei noch am Tatort seinen Verletzungen erlegen, teilte die Polizei auf Nachfrage mit. Ob die Schüsse von einem oder mehreren Tätern abgefeuert wurden, war zunächst unklar. Der oder die Täter seien flüchtig, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei am späten Abend.

Es bestehe nach jetzigem Kenntnisstand keine Gefahr für Unbeteiligte, hieß es weiter. Im Bielefelder Stadtgebiet lief in der Nacht zu Sonntag ein größerer Polizeieinsatz. Der 38 Jahre alte Bielefelder mit kosovarischer Staatsangehörigkeit hielt sich ersten Erkenntnissen zufolge in der Innenstadt auf, als der oder die Täter sich ihm näherten und auf ihn schossen.

Opfer war Profi-Boxer

Wie die BILD berichtet, handelt es sich beim Opfer um den ehemaligen Profiboxer Besar Nimani, der im Alter von 12 Jahren aus dem Kosovo nach Deutschland kam. Nimani schaffte es in seiner Karriere bis zum IBF International-Champion und IBF Europa-Champion im Halb-Mittelgewicht, ehe er zunehmend private Probleme bekam.

Besar Nimani während eines Kampfes 2017 © Getty ×

2013 war er zusammen mit seinem Bruder in einem eskalierenden Streit in einem türkischen Restaurant verwickelt. Nachdem sein Bruder Berat dem Kontrahenten eine Cola-Flasche auf den Kopf schlug, fielen Schüsse. Dabei wurden fünf Menschen verletzt, darunter auch Nimani.