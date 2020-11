Brand auf Intensivstation: Fünf Corona-Patienten tot

Ein Kurzschluss könnte den Brand in der westindischen Stadt Rajkot ausgelöst haben.

Bei einem Brand in einem Krankenhaus in Indien sind fünf Corona-Patienten ums Leben gekommen und sechs weitere verletzt worden. Das Feuer sei in der Nacht auf Freitag auf der Intensivstation ausgebrochen, sagte ein Polizeimitarbeiter. Innerhalb einer Stunde sei das Feuer unter Kontrolle gebracht und rund 30 überlebende Patienten seien in ein anderes Krankenhaus gebracht worden.

Ein Kurzschluss könnte den Brand in der westindischen Stadt Rajkot ausgelöst haben, sagte der örtliche Feuerwehrchef dem indischen Fernsehsender NDTV. Probleme mit der Elektrik verursachen in Indien häufig Feuer. Es hat bereits in mehreren Corona-Krankenhäusern gebrannt. Indien hat mit 9,3 Millionen bestätigten Corona-Infektionen die zweitmeisten Fälle nach den USA weltweit.