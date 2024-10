Feuer-Inferno in Werft für Atom-U-Boote

Die Polizei sprach von einem "erheblichen" Feuer. Es bestehe aber kein nukleares Risiko. Die Behörden rieten Anrainern aber, sicherheitshalber Türen und Fenster geschlossen zu halten. Videoclips zeigten, wie Flammen aus einem Gebäude schossen und Sirenen tönten. Die Brandursache ist unbekannt. Vom Betreiber, dem Rüstungsunternehmen BAE Systems, gab es keinen Kommentar.

????????The cause of the fire at the Barrow-in-Furness shipyard in northwest England, which is owned by the British corporation BAE Systems, has not yet been named. CNN claims that new-generation nuclear submarines are being built there. pic.twitter.com/OEoxAVn4Iu