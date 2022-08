Brasiliens Präsident Bolsonaro wirbt bei Rodeo um Stimmen

Er ritt beim Fest der Rinderzüchter in Barretos auf einem Pferd durch die Arena, hielt eine kurze Rede über die Bedeutung der Agrarindustrie und betete das ''Vater unser''.

Brasilia. Wenige Wochen vor der Präsidentenwahl in Brasilien hat der rechte Amtsinhaber Jair Bolsonaro bei einer Rodeo-Veranstaltung um die Stimmen der mächtigen Landwirte geworben. Er ritt am Freitagabend (Ortszeit) beim Fest der Rinderzüchter in Barretos auf einem Pferd durch die Arena, hielt eine kurze Rede über die Bedeutung der Agrarindustrie und betete das "Vater unser", wie die Zeitung "Folha de S. Paulo" berichtete.

Die Anhänger Bolsonaros skandierten "Mythos, Mythos" und schwenkten brasilianische Flaggen. Brasilien wählt Anfang Oktober den nächsten Präsidenten. Bei der Wahl tritt der Amtsinhaber gegen den linken ehemaligen Staatschef Luiz Inacio Lula da Silva an. In den Umfragen liegt er allerdings deutlich zurück.

Neben den konservativen Evangelikalen und der Waffenlobby zählen die mächtigen Landwirte in Brasilien zu Bolsonaros wichtigsten Unterstützern. Die Ideologie des Ex-Militärs wurde oft als "Bala, Boi e Biblia" (Kugel, Vieh, Bibel) beschrieben.