Braut prügelt sich auf ihrer eigenen Hochzeit

Bei einer Hochzeitsfeier in Großbritannien spielten sich tumultartige Szenen ab.

Eigentlich sollte eine Hochzeit ja ein freudiges und friedvolles Ereignis sein. Bei einer Feier im walisischen Swansea ist das Ganze aber wohl völlig aus den Rudern gelaufen. Wie Videos, die im viral gehen, festhalten, war schließlich sogar die Braut selbst in einer Prügelei verwickelt.

Die Hochzeitsfeier fand am letzten Samstag im Penlan Rugby Club in Swansea statt. Auf dem Video sieht man wie eine Frau offenbar bewusstlos am Boden liegt. Weiter hinten ist dann die Braut selbst zu erkennen, wie sie mit einem Hochzeitsgast am Boden ringt. Schließlich kommt ein weiterer Gast der Braut zur Hilfe.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch nicht bekannt. Offenbar seien mehrere Gäste gar nicht zur Feier erscheinen, weil sie eine solche Eskalation bereits befürchteten. Berichten zufolge soll es sich bei der am Boden liegenden Frau um eine Freundin der Braut handeln, die nur betrunken eingeschlafen sei.