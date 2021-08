Aus Frankreich eingetroffen und von den Carabinieri beschlagnahmt.

Ein Umschlag mit drei Kugeln, adressiert an Papst Franziskus, ist von Postangestellten in einer Postverteilungszentrale in Peschiera Borromeo in der Nähe von Mailand entdeckt worden. Der Umschlag traf aus Frankreich ein und enthielt drei Patronen des Typs "Flobert" Kaliber 9 Millimeter, teilte die Polizei am Montag mit.

Kaum lesbar

Der Umschlag mit den drei Patronen wurde von den Carabinieri in Mailand beschlagnahmt, die von den Mitarbeitern der Postzentrale alarmiert wurden. Das Kuvert trug eine kaum lesbare Schrift mit der Adresse "Papst - Vatikanstadt, Petersplatz, Rom". Die Ermittlungen um den Fall führen die Mailänder Staatsanwälte.