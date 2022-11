Britischer Ex-Minister im Dschungelcamp

Ex-Tory-Gesundheitsminister Matt Hancock sorgt wieder für Aufregung.

London. Im Juni 2021 musste Hancock als Gesundheitsminister zurücktreten, weil er eine Affäre mit einer engen Mitarbeiterin hatte und gegen die strengen Corona-Abstandsregeln verstoßen hatte. Jetzt der umstrittene Auftritt in der TV-Show, „I‘m a Celebrity... Get Me Out of Here!“. Nun fliegt er aus der Tory-Fraktion: „Er ist giertig nach Geld, anstatt sich u seine Wähler zu kümmern“, so seine Parteikollegen. Hancock ist nicht der erste Politiker, der bei „I‘m a Celeb“ mitmacht. 2012 war seine Parteifreundin Nadine Dorries im Camp.