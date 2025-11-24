Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ BLACK WEEK
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
David Cameron
© Getty

Behandlung

Britischer Ex-Premier Cameron hatte Prostata-Krebs

24.11.25, 10:18
Teilen

Ex-Premierminister wirbt für Vorsorgeuntersuchungen

Der frühere britische Premierminister David Cameron ist wegen einer Krebserkrankung behandelt worden. Der Politiker wurde mit Prostata-Krebs diagnostiziert, wie er der britischen Zeitung "The Times" sagte. Die Behandlung sei erfolgreich gewesen. Der konservative frühere Regierungschef wurde den Angaben nach vor etwa einem Jahr von seiner Frau Samantha dazu gedrängt, sich untersuchen zu lassen, nachdem die beiden einen Radiobeitrag über die Krankheit gehört hatten.

Nach mehreren Untersuchungen bestätigte eine Biopsie die Erkrankung. "Man fürchtet sich immer davor, diese Worte zu hören", berichtete Cameron von dem Moment, als er seine Diagnose erhielt. "Und dann, während die Worte buchstäblich aus dem Mund des Arztes kommen, denkst du: "Oh nein, er wird es sagen. Er wird es sagen. Oh Gott, er hat es gesagt", sagte Cameron.

Cameron setzt sich für Vorsorge ein

Cameron war von 2010 bis 2016 Premierminister und später Außenminister in der Regierung von Ex-Premier Rishi Sunak. Eigentlich rede er "nicht besonders gern" über solch intime Themen, sagte er der "Times". Er wolle jedoch seine Stimme nutzen, um sich für eine gezielte Vorsorgeuntersuchung für Männer mit hohem Risiko einzusetzen.

Der BBC zufolge ist Prostata-Krebs die häufigste Krebsart bei Männern in Großbritannien. Derzeit gibt es laut dem Sender im Vereinigten Königreich kein Screening-Programm für Prostata-Krebs, da es Bedenken hinsichtlich der Genauigkeit von sogenannten PSA-Tests gibt. Bei einem solchen Test wird die Konzentration des prostataspezifischen Antigens im Blut bestimmt, seine Aussagekraft ist aber begrenzt, es kommt auch zu falsch positiven Ergebnissen. Auch bei Cameron wurde ein PSA-Test durchgeführt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden