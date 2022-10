× Brückeneinsturz in Indien: Mindestens 60 Tote

Zum Unglückszeitpunkt sei die Brücke von Hunderten Fußgängern passiert worden.

Neu-Delhi. Bei dem Einsturz einer Hängebrücke über einem Fluss im Westen Indiens sind laut Medienberichten Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Es gebe mindestens 60 Tote, hieß es übereinstimmend unter Berufung auf Regierungsvertreter des Bundesstaates. Zudem seien etwa 100 Menschen verletzt worden. Zahlreiche Personen würden noch vermisst.

#MorbiBridge collapse is shocking. Many feared dead. #Gujarat

Updates are trickling on this horrific accident. pic.twitter.com/jWPJH4VeCv — Kumar Manish (@kumarmanish9) October 30, 2022

Das Unglück habe sich am Sonntagabend (Ortszeit) in Morbi im Bundesstaat Gujarat ereignet, meldeten die Zeitung "The Times of India" und lokale Medien am Sonntagabend. Nach einem Bericht des TV-Senders Zee News befanden sich zum Zeitpunkt des Unglücks über 400 Menschen auf der Brücke über dem Fluss Machhui.

© Twitter ×

Medien: Viele Opfer seien ins Wasser gefallen

Auf TV-Aufnahmen war zu sehen, wie Dutzende Menschen sich an die Seile der eingestürzten Brücke klammerten, während Rettungskräfte versuchten, zu ihnen zu gelangen. Viele Opfer seien ins Wasser gefallen, meldeten Medien. Ein großer Rettungseinsatz sei im Gange. Helfer waren auch in Booten unterwegs. Gujarats Innenminister Harsh Sanghavi sagte, mehr als 70 Menschen seien gerettet worden.

Die 230 Meter lange Fußgängerbrücke würde im 19. Jahrhundert unter britischer Kolonialherrschaft errichtet. Sie war wegen Renovierungsarbeiten für sechs Monate gesperrt gewesen und erst vergangene Woche wieder für den Verkehr freigegeben worden.