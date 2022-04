Bub (2) mit zwei Penissen wurde größerer entfernt

In Brasilien wurde ein Bub mit zwei Penissen geboren – ausgerechnet der größere musste ihm operativ entfernt werden.

Diphallie (Doppelpenis) heißt die extrem seltene Genitalfehlbildung in der Fachsprache. Nur eines von etwa fünf bis sechs Millionen Babys ist davon betroffen – so auch ein Bub in Sao Paulo. Der Zweijährige hatte zwei komplette Penisse, das zweite Gemächt also mehr als nur ein Stumpf. Laut seiner Mutter sahen beide auch gleich aus und waren zur Erektion fähig.

Deshalb wollten die Ärzte ursprünglich den linken, größeren Penis bewahren. Allerdings bemerkten die Mediziner, dass der Junge nur aus dem kleineren, rechten Penis urinieren konnte. Im größeren war die Harnröhre zu eng.

Deshalb wurde die folgenschwere Entscheidung getroffen, den größeren Penis zu entfernen. Laut den Ärzten war es eine Entscheidung basierend auf "Funktionalität, nicht auf Größe".

Warum überhaupt ein Penis entfernt werden musste? Diphallie ist zwar an sich nicht lebensbedrohlich, allerdings haben Buben mit zwei Penissen ein höheres Risiko einer Nierenfehlfunktion. Dadurch ist auch die Gefahr einer tödlichen Infektion erhöht.