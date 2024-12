Bub (6) stößt sich den Kopf – und wacht nie mehr auf

Die Eltern brachten den kleinen Muhammed noch ins Bett, der 6-Jährige wachte aber nie mehr auf.

Große Trauer im englischen Birmingham. Der erst 6 Jahre alte Muhammed wachte nach einer scheinbar harmlosen Kopfverletzung nicht mehr auf und starb im Schlaf.

Wie der Mirror berichtet, ereignete sich das Unglück am 10. Dezember. Der Bub hatte sich in der Schule den Kopf gestoßen und wurde nach Hause geschickt. Dort bekam er neben einem Eisbeutel auch das Schmerzmittel Calpol. Die Beule am Kopf schien den Jungen zunächst nicht mehr zu beeinträchtigen - Muhammed nahm sogar an der Geburtstagsfeier seiner Schwester teil.

Tragischer Tod

Am Abend versuchten seine Eltern, dem 6-Jährigen noch einmal ein Schmerzmittel zu verabreichen, Muhammed erbrach sich aber dabei. Die Eltern dachten, es würde am Medikament selbst liegen und brachten das Kind ins Bett. Am nächsten Morgen dann der große Schock. Muhammed war nicht mehr bei Bewusstsein und wurde vom Notarzt ins Krankenhaus gebracht. Dort starb der Bub aber wenig später. Ein CT-Scan soll nun die Todesursache klären.

Die Familie hat nun auf GoFundMe eine Spendenkampagne gestartet. Mit den Spenden soll eine Moschee zum Andenken an Muhammed in Pakistan gebaut werden.