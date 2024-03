Bub (8) bekommt Erdbeeren geschenkt - wenig später ist er tot

Tragischer Fall in den USA: Ein achtjähriges Kind ist gestorben, nachdem es Erdbeeren gegessen hatte.

In Madisonville im US-Bundesstaat Kentucky kam es zu einem tragischen Todesfall. Wie die Polizei mitteilte, ging am Freitagmorgen gegen 6.30 Uhr ein Notruf wegen eines Kindes ein, das nicht mehr atmete.

Laut Eltern hatte der Bub (8) am Vortag Erdbeeren von einer Schulspendenaktion gegessen und daraufhin eine allergische Reaktion gezeigt. Nachdem der Achtjährige zunächst ein Antihistaminikum bekam, brachen ihn seine Eltern gegen 22:30 in die Notaufnahme. Nach wenigen Stunden durfte die Familie dann aber wieder nach Hause fahren. Als die Eltern ihr Kind am nächsten Morgen wecken wollten, zeigte er keine Reaktion mehr. Der Bub starb wenige Stunden später im Krankenhaus.

Polizei ermittelt

Nachdem auch andere Personen, die Erdbeeren gegessen hatten, ins Krankenhaus gebracht werden musste, hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Bis nähere Umstände geklärt sind, wurde offiziell davor gewarnt, die bei der Spendenaktion ausgegebenen Erdbeeren zu essen.

In den sozialen Medien wurde darüber spekuliert, dass Fentanyl oder andere Betäubungsmittel im Spiel seien. Dafür gebe es laut Polizei aber keine Hinweise, eine Autopsie soll nun Klarheit bringen.