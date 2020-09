Catwoman verübte tatsächlich Raubüberfälle

Monique führte das Leben eines Stars, doch dann ging alles den Bach runter.

Monique Agostino war ein echter Star auf Instagram. Tausende User folgten ihrem Account und likten ihre sexy Bildern - etwa als Catwoman verkleidet. Nun ging das Leben der 25-Jährigen aber den Bach runter. Nach einer Serie von bizarren Überfällen muss Agostino nun sogar ins Gefängnis.

© CCTV

© CCTV

Das Leben der jungen Australierin geriet 2018 außer Kontrolle, als die damals 22-Jährige mehrere männliche Teenager zu Einbrüchen in Sydney fuhr. Agostino und ihre Komplizen zogen schwarze Masken an und brachen mehrfach ein. In den folgenden Wochen folgten noch mehrere Einbrüche an verschiedenen Orten der australischen Metropole.

© CCTV

2019 wurde sie zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt, kam dann aber nach Berufung wieder frei. Nun erschien die 25-Jährige aber nicht zu einem Gerichtstermin und verstieß somit gegen ihre Kautionsauflagen. Nun muss das Instragram-Model erneut ins Gefängnis.