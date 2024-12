Der junge Mann soll nach einer Verletzung schwer beeinträchtigt sein.

Der der Erschießung von Brian Thompson verdächtigte Luigi Mangione litt an einer so schweren Rückenverletzung, dass er nicht in der Lage war, Sex zu haben, so ein ehemaliger Mitbewohner.

RJ Martin lebte sechs Monate lang mit dem Mordverdächtigen in einer Wohngemeinschaft auf Hawaii zusammen und erzählte der New York Times von den heimlichen Qualen des 26-jährigen Mangione. Er wusste, dass Verabredungen und körperliche Intimität mit seinem Rückenleiden nicht möglich waren, so Martin gegenüber der Times.

"Bricht mir das Herz"

"Ich erinnere mich, dass er mir das gesagt hat, und es bricht mir das Herz." Martin erklärte die Verletzung, die Mangione erlitten hatte, nachdem ein Rückenleiden namens Spondylolisthesis durch einen Surfunfall verschlimmert worden war: „Seine Wirbelsäule war irgendwie falsch ausgerichtet. Er sagte, dass seine unteren Wirbel fast einen halben Zentimeter verschoben waren, und ich glaube, dass ein Nerv eingeklemmt wurde."

© gofundme ×

Martin erzählte CNN, dass Mangione, den er als intelligenten Ingenieur beschrieb, während seines sechsmonatigen Aufenthalts in SurfBreak im Jahr 2022 unter lähmenden Schmerzen gelitten habe. Ob seine Tat mit seinen Schmerzen zu tun hat, ist noch unklar.

© NYPD

Zu starke Einschränkungen

Er sagte, dass Mangione nach einer einzigen Surfstunde „eine Woche lang im Bett lag“ und fügte hinzu: Es war wirklich traumatisch und schwierig, wenn man Anfang zwanzig ist und einige grundlegende Dinge nicht mehr tun kann“.

Seit Mittwoch suchen die Behörden nach einem Mann, der den Chef des milliardenschweren US-Versicherers United Healthcare, Brian Thompson, in der Nähe des New Yorker Times Square niedergeschossen hat. Der 50-Jährige starb in einem Krankenhaus an seinen Verletzungen. United Health, der Mutterkonzern von United Healthcare, wollte sich zu den aktuellen Ereignissen nicht äußern.