Die verdächtige Person soll von großem Interesse für die Ermittlungen sein.

Neue Entwicklungen im CEO-Killer-Fall: Mehrere Tage nach der Ermordung eines Konzernchefs in New York haben die Fahnder am Montag, 9.12., einen Mann festgenommen, von dem sie sich Fortschritte bei der Aufklärung des Verbrechens erhoffen.

Festgenommen

Der 26-Jährige sei im US-Staat Pennsylvania wegen unerlaubten Schusswaffenbesitzes festgenommen worden, teilte die New Yorker Polizeikommissarin Jessica Tisch mit. Er sei im Zusammenhang mit den Ermittlungen für die Fahnder von Interesse.

Schon ausgeforscht?

Sein Name ist Luigi Mangione, er soll 26 Jahre alt sein und nicht vorbestraft. Das berichten einige US-Medien zusammen mit einem Foto von Facebook. Mangione sei bei einem Fastfoodlokal von einem anderen Gast entdeckt und der Polizei gemeldet worden, so die Berichte.Der Verdächtige habe an einer Elite-Uni studiert, heißt es weiter.

Manifest gefunden

Die Polizei gab an, bei Mangiones Verhaftung ein zweiseitiges Manifest gefunden zu haben, das darauf hindeutet, dass er „einen bösen Willen gegenüber den amerikanischen Unternehmen hat“, sagte Kenny auf der Pressekonferenz. Das handgeschriebene Dokument „spricht sowohl für seine Motivation als auch für seine Denkweise“, sagte Tisch.

Darin heißt es: „Diese Parasiten haben es verdient“ und „Ich entschuldige mich für jeden Streit und jedes Trauma, aber es musste getan werden“, so CNN, die einen Polizeibeamten zitieren, der das Dokument gesehen hat.



Auf offener Straße erschossen

Am vergangenen Mittwoch war der Chef des Krankenversicherungskonzerns United Healthcare, Brian Thompson, in New York auf offener Straße erschossen worden. Der Täter hatte den 50-Jährigen vor einem Hotel im Viertel Midtown im Stadtbezirk Manhattan mit Schüssen in den Rücken getötet. Auf Fahndungsfotos der Polizei ist der mutmaßliche Täter deutlich zu erkennen.