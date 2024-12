Das ist der lachende Killer des UnitedHealthcare-Bosses

Das NYPD veröffentlichte ein Bild vom Mörder des UnitedHealthcare-CEOs.

Die NYPD hat ein klares Bild des Attentäters veröffentlicht, der den CEO von UnitedHealthcare, Brian Thompson, erschossen hat.

© NYPD

Der Mörder, der noch nicht identifiziert wurde, ist auf dem Bild mit einem breiten Lächeln zu sehen. Es ist nicht klar, wo das Bild aufgenommen wurde oder ob es vor oder nach dem Mord aufgenommen wurde.

Der Durchbruch kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die NYPD nach eigenen Angaben mit Hochdruck an der Identifizierung des Mörders arbeitet, der eine kryptische Botschaft auf den Patronenhülsen am Tatort hinterlassen hat.