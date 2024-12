CEO erschossen: Polizei schnappte möglichen Killer

Die amerikanischen Behörden fassten einen möglichen Verdächtigen im Mordfall rund um einen New Yorker CEO, der vergangene Woche auf offener Straße erschossen wurde.

Die amerikanische Polizei jagt seit Mittwoch den sogenannten "CEO-Killer", welcher den UnitedHealthcare-Boss Brian Thompson in Manhattan mit mehreren Schüssen niedergestreckte. Nun könnte es zum ersten Durchbruch bei den Ermittlungen gekommen sein.

Ermittler des Bundesstaats Pennsylvania sollen internationalen Medienberichten nach einen Verdächtigen festgenommen und zur Befragung mit auf die Wache genommen haben. Brisant: Ein Schalldämpfer für eine Schusswaffe wurde ebenso bei ihm gefunden wie eine Reihe gefälschter Ausweise.

Laut einem Artikel der "New York Times" sei der Verdächtige von jemandem identifiziert worden sein, der ihn in einem Restaurant in Altoona im Westen Pennsylvanias gesehen habe. Die Befragung soll nun klären, ob es sich bei dem Verdächtigungen tatsächlich um den gesuchten Killer handelt.