Börsenbeben: Trumps Politik sorgt für größten Tagesverlust seit 2022

Die US-Börsen erlebten diese Woche ihren schlimmsten Tag seit 2022. Schuld daran sind die wirtschaftspolitischen Entscheidungen von Donald Trump, die die Märkte in Aufruhr versetzen.

Der im vergangenen Monat erreichte Höchststand des S&P 500 ist um 4 Billionen Dollar (3.688,34 Milliarden Euro) geschrumpft. Die Furcht vor einem wirtschaftlichen Abschwung führte am Montag zu einem Ausverkauf an den Aktienmärkten: Der Nasdaq 100 verlor 3,81 Prozent, der S&P 500 brach um 2,70 Prozent ein, und der Dow Jones Industrial fiel um 2,08 Prozent. Wie es weitergeht.

Trumps Politik schürt Unsicherheit

In einem Interview mit Fox News schloss Trump eine Rezession in den USA nicht aus. „Die Märkte reagieren nervös auf die Anzeichen, dass Trump bereit ist, eine vorübergehende ‚Störung‘ der Wirtschaft und höhere Inflation in Kauf zu nehmen“, erklärt Mark Haefele, Chief Investment Officer bei der UBS, wie Forbes berichtet.

Ein weiteres Problem ist die drohende Haushaltssperre in den USA. Der Kongress muss dringend eine Einigung erzielen, um eine solche Krise zu vermeiden. Zusätzlich sorgen die von Trump verhängten Zölle für Unruhe, da sie die Verbraucherpreise in die Höhe treiben.

Tesla im freien Fall – Trump greift ein

Der Elektroautohersteller Tesla verlor am Montag über 15 Prozent seines Börsenwerts – ein Verlust von 130 Milliarden Dollar. Seit Dezember hat sich der Kurs der Tesla-Aktie mehr als halbiert. Firmenchef Elon Musk, der auch als Regierungsberater von Trump tätig ist, äußerte sich besorgt: „Es bereitet mir große Schwierigkeiten, beide Rollen zu managen.“

Trump reagierte umgehend: „Ich werde morgen früh einen brandneuen Tesla kaufen und dadurch mein Vertrauen und meine Unterstützung für Elon Musk zeigen, einen wirklich großartigen Amerikaner“, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social.

Die wichtigsten Zahlen im Überblick des schwarzen Montags im Überblick

3,81 Prozent: Verlust des Nasdaq 100 – größter Tagesverlust seit 2022

15 Prozent: Einbruch der Tesla-Aktie an einem Tag

130 Milliarden Dollar: Verlust an Börsenwert für Tesla

2,70 Prozent: Rückgang des S&P 500

2,08 Prozent: Verlust des Dow Jones Industrial

Turbulente Zeiten für die Märkte

Die US-Märkte befinden sich in einer Phase erhöhter Unsicherheit. Trumps Politik, die drohende Haushaltssperre und die Zölle belasten das Vertrauen der Anleger.

Ein Ende der Turbulenzen scheint vorerst nicht in Sicht. Wer längerfristig an der Börse investiert ist, kann auf steigende Kurse hoffen und bei Rückgängen nachkaufen. Wer zu 100 % in Aktien investiert ist, sollte sein Portfolio möglicherweise etwas ausbalancieren - vor allem jene, die kurzfristig Geld benötigen und dann nicht gerade zu den tiefsten Kursen - möglicherweise geht es weiter runter - verkaufen möchten, sollten jetzt auf Festgeld und möglicherweise auch Anleihen umschichten.