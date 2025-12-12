Alles zu oe24VIP
Wladimir Putin
© EPA

Erstmals im Krieg

Ukraine überrascht Putin mit neuen Angriffe

12.12.25, 20:23
Teilen

Plattformen im Kaspischen Meer und Raffinerie in Jaroslawl als Ziele

Ukrainische Drohnen haben am Freitag ukrainischen Sicherheitskreisen zufolge zwei russische Ölplattformen im Kaspischen Meer angegriffen. Ziel seien die Plattformen Filanowski und Kortschagin gewesen, die beide zum russischen Konzern Lukoil gehören, heißt es. Es war der erste ukrainische Drohnenangriff auf russische Ölinfrastruktur im Kaspischen Meer seit Beginn des Krieges im Februar 2022. Zudem griff die Ukraine eine große Ölraffinerie in der russischen Region Jaroslawl an.

In dem Gebiet seien Explosionen und ein großes Feuer registriert worden, teilte der ukrainische Generalstab mit. Das Ausmaß des Schadens werde ermittelt. Russische Stellungnahmen lagen in beiden Fällen zunächst nicht vor.

