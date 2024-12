CEO-Killer: "Parasiten haben es verdient!" - Das verstörende Manifest des Verdächtigen

Neue Details im Fall des ermordeten CEOs.

Im Mordfall des Chefs des US-Versicherers United Healthcare ist am Montag, 9.12., der mutmaßliche Mörder festgenommen worden. Die Polizei habe den Verdächtigen nach Hinweisen aus der Bevölkerung in Pennsylvania gefasst, sagte New Yorks Polizeichefin Jessica Tisch. Der 26-Jährige habe eine Schusswaffe mit Schalldämpfer bei sich getragen, deren Typ mit dem Mordwerkzeug übereinstimme. Auch einige seiner Kleidungsstücke ähnelten jenen des Täters auf den Bildern von Überwachungskameras.

Manifest zur Tat

Neben mehreren gefälschten Ausweisen sei außerdem ein handgeschriebener Zettel gefunden worden. Die Polizei gab an, bei Mangiones Verhaftung ein zweiseitiges Manifest gefunden zu haben, das darauf hindeutet, dass er „einen bösen Willen gegenüber den amerikanischen Unternehmen hat“, sagte Kenny auf der Pressekonferenz. Das handgeschriebene Dokument „spricht sowohl für seine Motivation als auch für seine Denkweise“, sagte Tisch.

Darin heißt es: „Diese Parasiten haben es verdient“ und „Ich entschuldige mich für jeden Streit und jedes Trauma, aber es musste getan werden“, so CNN, die einen Polizeibeamten zitieren, der das Dokument gesehen hat.

Gezielter Anschlag

Der Chef des US-Krankenversicherers United Healthcare, Brian Thompson, war am vergangenen Mittwoch in Manhattan auf offener Straße erschossen worden. Zu den Motiven hat sich die Polizei bisher nicht offiziell geäußert, sprach aber von einem offenbar gezielten Anschlag.