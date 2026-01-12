"Charlie Hebdo" verhöhnt Crans-Montana-Opfer mit Karikatur

Bei der Walliser Staatsanwaltschaft ist eine Strafanzeige eingereicht worden gegen die Pariser Satirezeitschrift "Charlie Hebdo".

Auf der aktuellen Titelseite prangt eine Karikatur mit verbrannten Menschen auf der Skipiste mit Bezug auf die Brandkatastrophe von Crans-Montana. Die am Freitag veröffentlichte sogenannte Zeichnung des Tages zeigt zwei Skifahrer mit der Überschrift "Les brûlés font du ski" (deutsch: Die Verbrannten fahren Ski).

Darunter steht "La comédie de l'année" (Die Komödie des Jahres) in Anlehnung an den Komödienfilm "Les Bronzés font du ski" aus dem Jahr 1979. Diese Karikatur, die am nationalen Trauertag vom vergangenen Freitag veröffentlicht wurde, sorgte für Entrüstung in der Öffentlichkeit - nicht nur im Wallis. Bei der Walliser Generalstaatsanwältin Beatrice Pilloud ging in der Folge auch eine Strafanzeige gegen den "Charlie Hebdo"-Karikaturisten Eric Salch ein - zusätzlich zur Anzeige gegen die Zeitschrift.

Anzeige von Anwalt

Nach Meinung der Kläger, ein Anwalt aus Sitten und dessen Ehefrau, fällt die Karikatur unter Artikel 135 des Strafgesetzbuches, der Formen der Darstellung von Gewalt definiert. Der Chefredakteur von "Charlie Hebdo", Gérard Biard, erklärte am Montagabend in der Sendung "Forum" des Westschweizer Radios und Fernsehens RTS, dass die Karikatur nicht auf die Opfer ziele, sondern auf "die Absurdität dieser Tragödie".

Er räumte ein, dass man "ziemlich weit gegangen" sei, um sich "über das höchste Tabu lustig zu machen", nämlich den Tod und die schweren Verletzungen dieser jungen Menschen. Er fügt hinzu, dass schwarzer Humor "nicht unbedingt angenehm" sein müsse und "schockieren" könne.