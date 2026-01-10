Barbetreiber gibt zu: Notausgang war von innen verschlossen

Nach dem verheerenden Brand in der Bar „Le Constellation“ im Schweizer Skiort Crans-Montana mit 40 Todesopfern rücken die Verantwortlichen zunehmend in den Fokus der Ermittler. Geständnisse des Betreibers im Zuge der Ermittlungen machen einen fassungslos.

Neun Tage nach der Brandkatastrophe wird immer deutlicher, wie gravierend die Sicherheitsmängel in der Bar gewesen sein sollen.

Betreiber selbst brachte Schaumstoff an Decke an!

Betreiber Jacques Moretti räumte laut dem öffentlich-rechtlichen Sender RTS ein, dass der Notausgang der Bar zum Zeitpunkt des Feuers von innen verschlossen war. Zudem habe er selbst eine Deckenverkleidung aus Schaumstoff angebracht, die dem Feuer als Brandbeschleuniger gedient habe. Experten erklärten, die verwendeten Schallschutzpaneele hätten in dieser Form niemals eingesetzt werden dürfen.

Bilder und Aufnahmen von Überlebenden zeigen, wie eine Zündkerze in Kombination i der Nähe zur Schaumstoffdecke rasant zum Brandherd entwickelt haben dürfte.

Moretti iwurde festgenommen

Die Ermittlungen führten inzwischen zur Untersuchungshaft für Jacques Moretti. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis begründete diesen Schritt mit konkreter Fluchtgefahr. Gegen ihn und seine Ehefrau Jessica Moretti wird wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Brandstiftung ermittelt. Laut Schweizer Strafrecht drohen im Fall fahrlässiger Tötung maximal drei Jahre Haft oder eine Geldstrafe, in besonderen Fällen bis zu viereinhalb Jahre.