ChatGPT-Gründer will unser Leben verlängern – um 10 Jahre

Verjüngung: Es ist ein gigantisches Forschungs-Feld und ein Milliarden-Business. Viele Silicon-Valley-Größen sind beteiligt.

“Retro Biosciences“ ist ein Startup mit einem einfachen Ziel: Das Leben der Menschen um 10 Jahre zu verlängern! 164 Millionen Euro hat ChatGPT-Gründer Sam Altman investiert.

Altern soll verlangsamt werden

Der berühmteste Unternehmer in Sachen Künstlicher Intelligenz hat einen großen Teil seines Privatvermögens in diese Mission gesteckt. „Anti-Aging“ – also der Versuch das Altern zu stoppen oder zu verlangsamen – ist schon lange im Fokus für Altman. Er geht äußerst bedacht mit seiner Gesundheit um, ernährt sich vegetarisch und ist leidenschaftlicher Sportler.

Wirkstoff gegen das Altern

Altman hat außerdem zugegeben Metformin einzunehmen, dass unter dem Markennamen Glucophage vertrieben wird. Es soll die Lebenserwartung steigern.

"Junges Blut"

Es wird berichtet, dass er sich zuvor auch mit der Forschung im Bereich des "jungen Bluts" beschäftigt hat, einem Konzept, das angeblich dazu dient, den Alterungsprozess zu verlangsamen. Allerdings warnt die US-amerikanische Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde Verbraucher davor, sich Verfahren zur Infusion von Plasma junger Spender zu unterziehen, um dem Alterungsprozess vorzubeugen.

Altman und Retro Bioscience-Gründer Joe Betts-LaCroix haben waren beide Kollegen einem einflussreichen Startup-Förderer aus dem Silicon Valley, der bereits Größen wie Cruise, Airbnb, DoorDash und Dropbox unterstützt hat.