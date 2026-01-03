Alles zu oe24VIP
China "zutiefst schockiert" über Maduro-Sturz

03.01.26, 23:53
China verurteilte den Angriff der USA auf Venezuela scharf. 

 "China ist zutiefst schockiert über den eklatanten Einsatz von Gewalt durch die USA gegen einen souveränen Staat und dessen Präsident und verurteilt ihn aufs Schärfste", zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua einen Sprecher des chinesischen Außenministeriums. "Solche hegemonialen Handlungen der USA verstoßen schwerwiegend gegen das Völkerrecht und die Souveränität Venezuelas und bedrohen Frieden und Sicherheit in Lateinamerika und der Karibik", wurde der Sprecher zitiert. China lehne dies entschieden ab.

China gehört wie auch Russland und der Iran zu Venezuelas Verbündeten. Man fordere die USA auf, "das Völkerrecht sowie die Ziele und Grundsätze der UNO-Charta zu achten und die Souveränität und Sicherheit anderer Länder nicht länger zu verletzen", sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums.

