Corona-Alarm jetzt auch im Weißen Haus!

Sicherheitsalarm um Trumps Sicherheitsberater: Robert O'Brien wurde positiv getestet, er ist einer der wichtigsten Berater des US-Präsidenten.

National Security Adviser Robert O'Brien (54) arbeitet ständig mit Donald Trump zusammen, regelmäßig finden Meetings und Lagebesprechungen statt. Jetzt muss der Sicherheitsberater seinen Job aus dem Homeoffice erledigen: O'Brien hat sich bei einem Familienfest mit Coronaviren infiziert.

2016 hat O'Brien das vieldiskutierte Buch "While America Slept: Restoring American Leadership to a World in Crisis" veröffentlicht, in dem er die Obama-Regierung scharf kritisiert. Er ist seit 18. September National Security Adviser und folgte John R. Bolton.