Unheimliche Serie: Schon wieder Zugunglück in Spanien

Es ist bereits der dritte Zwischenfall innerhalb weniger Tage

Nach zwei tödlichen Zugsunglücken in Spanien seit Sonntag hat sich ein weiterer Unfall auf einer Bahnstrecke mit mehreren Leichtverletzten ereignet. Bei der Kollision eines Pendlerzuges mit einem Kran im Südosten Spaniens seien mehrere Menschen leicht verletzt worden, teilte das spanische Bahnunternehmen Renfe am Donnerstag mit.

Am Sonntag hatte es bei einem Zugsunglück nahe dem südspanischen Ort Adamuz mehr als 40 Todesopfer gegeben. Am Dienstag ereignete sich ebenfalls in Südspanien ein Zugsunglück mit einem Toten und Dutzenden Verletzten.