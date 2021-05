Corona-Cluster in Geflügelbetrieb

Im deutschen Landkreis Ludwigslust-Parchim (Mecklenburg-Vorpommern) gab es einen neuen Corona-Ausbruch.

In einem deutschen Geflügelbetrieb gab es einen neuen Covid-Ausbruch. 32 Mitarbeiter seien infiziert, wie der Landkreis Ludwigslust-Parchim (Mecklenburg-Vorpommern) am Freitagabend berichtete. Alle Beschäftigten des Betriebes in Brenz, die zwischen Dienstag und Donnerstag in dem Betrieb gearbeitet hatten, seien unter Quarantäne gestellt. Der Landkreis erließ eine entsprechende Verfügung.

Landrat Stefan Sternberg (SPD) sagte: "Wir greifen zu dieser Maßnahme, weil wir die niedrige Sieben-Tage-Inzidenz des Landkreises, die sich die Einwohnerinnen und Einwohner erkämpft haben, nicht aufs Spiel setzen wollen. Allen muss klar sein, wenn der Landkreis wieder über einen Inzidenzwert von 100 steigt, greift die Bundesnotbremse. So weit wollen wir es nicht kommen lassen."

Das Robert-Koch-Institut und der Landkreis geben die Sieben-Tage-Inzidenz mit 25,5 an.